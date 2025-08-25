Agrigento

Chiuso locale a San Leone, occupava suolo pubblico ed era senza permessi 

I vigili urbani, al termine dell’ispezione, hanno chiuso temporaneamente l’attività e sanzionato il titolare con una multa di 5 mila euro

È risultato sprovvisto della necessaria autorizzazione per somministrare alimenti e bevande e gli è stata anche contestata l’occupazione abusiva di suolo pubblico per aver posizionato tavoli all’esterno dell’attività commerciale senza alcun titolo. È quanto scoperto dagli agenti della polizia locale di Agrigento a margine di un controllo effettuato in un locale a San Leone.

I vigili urbani, al termine dell’ispezione, hanno chiuso temporaneamente l’attività e sanzionato il titolare con una multa di 5 mila euro. Gli agenti – negli ultimi giorni – hanno intensificato i controlli soprattutto nel quartiere balenare di Agrigento, meta di turisti e avventori. 

