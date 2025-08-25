Agrigento

Rissa tra giovani e ubriachi molesti in via Atenea, intervento della polizia 

È stato un sabato notte “movimentato” quello appena trascorso nel centro di Agrigento, tra via Atenea e i luoghi della movida

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È stato un sabato notte “movimentato” quello appena trascorso nel centro di Agrigento, tra via Atenea e i luoghi della movida. Diversi gli interventi delle forze dell’ordine impegnate in un dispositivo coordinato dalla questura per garantire l’ordine e la sicurezza. Una rissa tra giovani è stata segnalata a tarda notte. Due gruppi, secondo quanto ricostruito, si sarebbero affrontati per motivi sconosciuti. All’arrivo dei poliziotti i protagonisti si erano dileguati.

Un immigrato, invece, ha creato non pochi fastidi all’esterno di un esercizio commerciale insultando e inveendo contro il titolare del locale e gli avventori. Anche in questo caso le forze dell’ordine sono intervenute e hanno riportato la calma.

Un altro episodio simile è avvenuto poco dopo. Un ragazzo, forse in preda all’alcol, ha infastidito passanti e clienti di un’attività commerciale prima del provvidenziale arrivo della polizia che ha evitato conseguenze ben peggiori. E sempre gli agenti sono infine intervenuti in un altro locale in seguito alla segnalazione dei residenti che lamentavano di non poter dormire a causa della musica troppo alta. 

