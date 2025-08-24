Apertura

Bagnini salvano due ragazzini trascinati dalla forte corrente sul litorale di Palma di Montechiaro

Gli operatori Natal Onolfo e Morena Rubbino hanno affrontato con grande professionalità e sangue freddo la situazione

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oggi pomeriggio, intorno alle 16:30, presso la spiaggia di Manica Ciotta – lato Gaffe Palma, due ragazzi di 10 e 11 anni, trascinati dalla forte corrente, sono stati salvati grazie al tempestivo e coraggioso intervento dei bagnini. 

Gli operatori Natal Onolfo e Morena Rubbino, in servizio per conto della Cooperativa MBO Mediterranea, che gestisce il servizio di salvataggio sulle spiagge palmesi per conto del Comune di Palma di Montechiaro, hanno affrontato con grande professionalità e sangue freddo la situazione, utilizzando l’attrezzatura di sicurezza per riportare a riva i giovani bagnanti. I ragazzi, fortunatamente illesi, sono stati accolti dall’applauso dei presenti e dall’abbraccio commosso delle loro famiglie. 

“A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città che ho l’onore di rappresentare – dice il sindaco Stefano Castellino – esprimo la mia più profonda gratitudine ai bagnini per il coraggio e la prontezza dimostrati, alla Cooperativa MBO Mediterranea ed al Capo Area Arch. Lillo Inguanta , per il servizio prezioso che svolge ogni giorno al fianco del Comune per garantire sicurezza e tutela dei nostri cittadini e visitatori. L’episodio di oggi ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare sempre il mare e affidarsi alla competenza di chi veglia sulla nostra sicurezza”.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Bagnini salvano due ragazzini trascinati dalla forte corrente sul litorale di Palma di Montechiaro
Agrigento

“Bloccati nel parcheggio dopo l’evento all’alba nella Valle dei Templi”, la denuncia di una cittadina 
Siracusa

Poliziotto colpito al volto da detenuto in carcere, il sindacato Sappe: “Ora basta”
Apertura

“Gestiva traffico di droga e ordinava attentati dalla cella”, James Burgio resta in carcere 
Apertura

L’inchiesta sui clan di Villaseta e Porto Empedocle, altri 3 indagati restano in carcere 
Politica

Morto Luciano Ordile, una vita nella Dc e all’Ars