Bagnini salvano due ragazzini trascinati dalla forte corrente sul litorale di Palma di Montechiaro

Oggi pomeriggio, intorno alle 16:30, presso la spiaggia di Manica Ciotta – lato Gaffe Palma, due ragazzi di 10 e 11 anni, trascinati dalla forte corrente, sono stati salvati grazie al tempestivo e coraggioso intervento dei bagnini.

Gli operatori Natal Onolfo e Morena Rubbino, in servizio per conto della Cooperativa MBO Mediterranea, che gestisce il servizio di salvataggio sulle spiagge palmesi per conto del Comune di Palma di Montechiaro, hanno affrontato con grande professionalità e sangue freddo la situazione, utilizzando l’attrezzatura di sicurezza per riportare a riva i giovani bagnanti. I ragazzi, fortunatamente illesi, sono stati accolti dall’applauso dei presenti e dall’abbraccio commosso delle loro famiglie.

“A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città che ho l’onore di rappresentare – dice il sindaco Stefano Castellino – esprimo la mia più profonda gratitudine ai bagnini per il coraggio e la prontezza dimostrati, alla Cooperativa MBO Mediterranea ed al Capo Area Arch. Lillo Inguanta , per il servizio prezioso che svolge ogni giorno al fianco del Comune per garantire sicurezza e tutela dei nostri cittadini e visitatori. L’episodio di oggi ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare sempre il mare e affidarsi alla competenza di chi veglia sulla nostra sicurezza”.