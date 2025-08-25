Morto Agostino Costolo, l’ultimo poliziotto meccanico: il cordoglio della questura  

“Oggi (ieri ndr) improvvisamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Agostino Costolo, poliziotto in quiescenza, abile meccanico e collaudatore della Polizia di Stato, uomo generoso, esperto tecnico informatico, amante degli animali.”

Lo comunica la questura di Agrigento che ha voluto così ricordare Agostino: “Ciao Ago, te ne sei andato in silenzio, inaspettatamente. Oggi perdiamo non solo un uomo delle istituzioni, un ex collega prezioso, ma soprattutto una persona sensibile, altruista e profondamente generosa. Hai lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerti, di lavorare con te, di condividere momenti di umanità autentica. Ci mancherai, ma il tuo ricordo resterà vivo per sempre.”