Agrigento

Morto Agostino Costolo, l’ultimo poliziotto meccanico: il cordoglio della questura  

Il ricordo della questura di Agrigento: “Oggi perdiamo non solo un uomo delle istituzioni, un ex collega prezioso, ma soprattutto una persona sensibile, altruista e profondamente generosa”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Oggi (ieri ndr) improvvisamente è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Agostino Costolo,  poliziotto in quiescenza, abile meccanico e collaudatore della Polizia di Stato, uomo generoso, esperto tecnico informatico, amante degli animali.”

Lo comunica la questura di Agrigento che ha voluto così ricordare Agostino: “Ciao Ago, te ne sei andato in silenzio, inaspettatamente. Oggi perdiamo non solo un uomo delle istituzioni, un ex collega prezioso,   ma soprattutto una persona sensibile, altruista e profondamente generosa.   Hai lasciato un’impronta  indelebile nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerti,   di lavorare con te, di condividere momenti di umanità autentica.   Ci mancherai, ma il tuo ricordo resterà vivo per sempre.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Morto Agostino Costolo, l’ultimo poliziotto meccanico: il cordoglio della questura  
Agrigento

Rissa tra giovani e ubriachi molesti in via Atenea, intervento della polizia 
Agrigento

Chiuso locale a San Leone, occupava suolo pubblico ed era senza permessi 
Apertura

Bagnini salvano due ragazzini trascinati dalla forte corrente sul litorale di Palma di Montechiaro
Agrigento

“Bloccati nel parcheggio dopo l’evento all’alba nella Valle dei Templi”, la denuncia di una cittadina 
Siracusa

Poliziotto colpito al volto da detenuto in carcere, il sindacato Sappe: “Ora basta”