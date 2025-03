Lavoratori in nero e senza contratto in cantieri e supermercato, 60 mila euro di multa

Oltre la metà dei lavoratori in due cantieri sono risultati completamente in nero. Tre dipendenti di un supermercato, invece, erano sprovvisti di regolare contratto di assunzione. Al termine degli accertamenti – effettuati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Guardia di Finanza – sono state elevate sanzioni per un importo di 60 mila euro.

A finire nei guai anche i titolari delle due imprese nei cui confronti è stata chiesta la sospensione dell’attività lavorativa. L’ispezione dei carabinieri ha riguardato i cantieri di due ditte con sede a Santa Elisabetta e Raffadali. Su 26 lavoratori ben 14 sono risultati totalmente in nero. I finanzieri, invece, hanno effettuato un accertamento in un supermercato ad Agrigento dove tre dipendenti erano di fatto senza contratto.