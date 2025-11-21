Apertura

Lavoratori in nero in azienda agricola, 20mila euro di sanzioni e denuncia per la titolare  

Blitz dei carabinieri in un’azienda agricola dell’agrigentino. Scoperti lavoratori in nero e sottopagati

Pubblicato 17 secondi fa
Da Redazione

Tre dei lavoratori sono risultati completamente “in nero” e con il sospetto di una retribuzione al di sotto degli standard previsti dalla legge. Numerose, inoltre, le irregolarità amministrative e in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del comando provinciale di Agrigento a margine di un blitz eseguito nei confronti di un’azienda agricola a Caltabellotta. I militari dell’Arma, al termine dell’ispezione, hanno denunciato la titolare della struttura, una donna di 50 anni. A suo carico sono scattate anche sanzioni per oltre 20 mila euro con l’obbligo di dover regolarizzare le posizioni lavorative dei dipendenti. 

Lavoratori in nero in azienda agricola, 20mila euro di sanzioni e denuncia per la titolare  
