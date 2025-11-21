Lavoratori in nero in azienda agricola, 20mila euro di sanzioni e denuncia per la titolare  

Tre dei lavoratori sono risultati completamente “in nero” e con il sospetto di una retribuzione al di sotto degli standard previsti dalla legge. Numerose, inoltre, le irregolarità amministrative e in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

È quanto accertato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro del comando provinciale di Agrigento a margine di un blitz eseguito nei confronti di un’azienda agricola a Caltabellotta. I militari dell’Arma, al termine dell’ispezione, hanno denunciato la titolare della struttura, una donna di 50 anni. A suo carico sono scattate anche sanzioni per oltre 20 mila euro con l’obbligo di dover regolarizzare le posizioni lavorative dei dipendenti.