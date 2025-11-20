dalla Regione

Mozione di sfiducia, Schifani: "Sono tranquillo"

Le parole del presidente della Regione Siciliana sulla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni

“Mi risulta che le opposizioni stiano ancora raccogliendo le firme: sono stupito di questo. Ieri hanno fatto una conferenza stampa senza averle, sicuramente le raccoglieranno. Attendiamo la raccolta delle firme e poi noi faremo la nostra parte dicendo il nostro pensiero politicamente in Aula. Sono tranquillo”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’Assemblea pubblica di Sicindustria, a Palermo, rispondendo ad una domanda sulla mozione di sfiducia annunciata ieri delle opposizioni.

