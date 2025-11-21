Agrigento

Giornata mondiale dell’albero: Leo, Lions e CUB ad Agrigento

A dimora due piante presso l’Istituto “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle: una nel plesso delle elementari e una in quello delle medie

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nei giorni scorsi il Leo Club Agrigento Host, guidato dal Presidente Turi Lo Sardo in collaborazione con i Clubs Lions e CUB Agrigento Valle dei Templi presieduti rispettivamente dalla Prof.ssa Antonella Morreale e da Carmelo Cunetto, ha messo a dimora due piante presso l’Istituto “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle: una nel plesso delle elementari e una in quello delle medie.

“La piantumazione – spiegano i tre Presidenti – punta alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importanza della cura del territorio”. Prima della piantumazione, infatti, il Presidente del Leo Club cittadino, ha illustrato ai bambini il valore delle piante, in particolare negli ambienti urbani.

L’attività rappresenta la seconda tappa del ProgettoZona26, un percorso promosso dal Presidente Lo Sardo per rafforzare le collaborazioni tra il Leo Club e i Lions Club della Zona 26, in questo caso, l’Agrigento Valle dei Templi. Alla cerimonia hanno preso parte anche Marta Castelli, Vice Presidente del Distretto Leo, e Mariella Antinoro, Presidente della X Circoscrizione. Un sentito ringraziamento al dirigente scolastico, Prof.ssa Anna Gangarossa, ai docenti e al personale dell’Istituto per l’accoglienza e il supporto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 42 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Raffadali

Raffadali, il 6 dicembre apre le porte il Christmas Village
Ultime Notizie

Ladri sfondano vetrina Gucci a Palermo e portano via borse: colpo da 40 mila euro
Palermo

Oltre dieci furti di auto in un mese, arrestato ladro seriale
Palermo

Falsi progetti formativi a scuola, 9 indagati
Lampedusa

Sviluppo delle isole minori, il sindaco Mannino incontra il ministro Musumeci
Joppolo Giancaxio

Joppolo Giancaxio, Ilaria Bruno eletta baby sindaca
banner italpress istituzionale banner italpress tv