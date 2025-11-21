Giornata mondiale dell’albero: Leo, Lions e CUB ad Agrigento

Nei giorni scorsi il Leo Club Agrigento Host, guidato dal Presidente Turi Lo Sardo in collaborazione con i Clubs Lions e CUB Agrigento Valle dei Templi presieduti rispettivamente dalla Prof.ssa Antonella Morreale e da Carmelo Cunetto, ha messo a dimora due piante presso l’Istituto “Luigi Pirandello” di Porto Empedocle: una nel plesso delle elementari e una in quello delle medie.

“La piantumazione – spiegano i tre Presidenti – punta alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importanza della cura del territorio”. Prima della piantumazione, infatti, il Presidente del Leo Club cittadino, ha illustrato ai bambini il valore delle piante, in particolare negli ambienti urbani.

L’attività rappresenta la seconda tappa del ProgettoZona26, un percorso promosso dal Presidente Lo Sardo per rafforzare le collaborazioni tra il Leo Club e i Lions Club della Zona 26, in questo caso, l’Agrigento Valle dei Templi. Alla cerimonia hanno preso parte anche Marta Castelli, Vice Presidente del Distretto Leo, e Mariella Antinoro, Presidente della X Circoscrizione. Un sentito ringraziamento al dirigente scolastico, Prof.ssa Anna Gangarossa, ai docenti e al personale dell’Istituto per l’accoglienza e il supporto.