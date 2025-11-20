Apertura

Allerta meteo, domani scuole chiuse a Sciacca e Menfi

Decisione scaturita dall'allerta meteo con codice arancione, riferita al versante occidentale della provincia

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

 I sindaci hanno disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Menfi e a Sciacca, in provincia di Agrigento. Decisione scaturita dall’allerta meteo con codice arancione, riferita al versante occidentale della provincia, diramata dal dipartimento regionale della Protezione civile dalle 24 di stasera alla mezzanotte di domani.

