Allerta meteo, domani scuole chiuse a Sciacca e Menfi

I sindaci hanno disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Menfi e a Sciacca, in provincia di Agrigento. Decisione scaturita dall’allerta meteo con codice arancione, riferita al versante occidentale della provincia, diramata dal dipartimento regionale della Protezione civile dalle 24 di stasera alla mezzanotte di domani.