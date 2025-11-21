Agrigento

Alla guida di uno scooter ubriaco e senza patente, 7mila euro di multa e denuncia 

Nei guai un 38enne di Favara, aveva un tasso quattro volte superiore al consentito. Lo scooter senza assicurazione e revisione

Aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito, guidava senza patente e lo scooter era anche senza assicurazione e revisione. Un trentottenne di Favara è stato denunciato alla procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza e nei suoi confronti sono scattate sanzioni per un importo di circa 7mila euro.

L’uomo, nonostante fosse ubriaco e non potesse circolare, si è messo ugualmente alla guida di un Liberty125 andando a tamponare un’auto. È successo la scorsa notte lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè.

Sia lui che il conducente dell’auto hanno riportato lievi traumi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno sottoposto il trentottenne ad alcol test che ha dato esito positivo. Da ulteriori accertamenti è emerso che lo scooter era senza assicurazione e revisione e che il favarese non aveva neanche la patente di guida. 

