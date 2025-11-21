“Gin of the year”, Gin Valle conquista la medaglia d’oro nella categoria Signature Botanical

Gin Valle ha ottenuto la Medaglia d’Oro nella categoria Signature Botanical Gin al prestigioso concorso internazionale Gin Of The Year™️ 2025, tenutosi a Londra il 3 novembre e ufficializzato il 17 novembre.

L’edizione 2025 ha raccolto partecipazioni da 18 Paesi in 8 categorie, con degustazioni condotte attraverso il metodo Triple Blind Tasting™️, tra i più rigorosi del settore.

Il riconoscimento conferma la qualità e l’identità di Gin Valle, un prodotto che nasce dal territorio agrigentino e ne esprime la biodiversità botanica, trasformandola in un profilo aromatico preciso, elegante e contemporaneo. Per la Sicilia, questo risultato rappresenta un importante segnale di crescita: un’eccellenza locale che trova riconoscimento sulla scena internazionale.

«Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato. La Medaglia d’Oro riconosce l’identità del nostro gin e l’impegno nel creare un prodotto che esprima finezza aromatica, equilibrio e un carattere botanico distintivo» dichiara il team di Gin Valle.