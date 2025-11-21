Cultura

“Gin of the year”, Gin Valle conquista la medaglia d’oro nella categoria Signature Botanical

Il riconoscimento conferma la qualità e l’identità di Gin Valle, un prodotto che nasce dal territorio agrigentino e ne esprime la biodiversità botanica

Gin Valle ha ottenuto la Medaglia d’Oro nella categoria Signature Botanical Gin al prestigioso concorso internazionale Gin Of The Year™️ 2025, tenutosi a Londra il 3 novembre e ufficializzato il 17 novembre.

L’edizione 2025 ha raccolto partecipazioni da 18 Paesi in 8 categorie, con degustazioni condotte attraverso il metodo Triple Blind Tasting™️, tra i più rigorosi del settore.

Il riconoscimento conferma la qualità e l’identità di Gin Valle, un prodotto che nasce dal territorio agrigentino e ne esprime la biodiversità botanica, trasformandola in un profilo aromatico preciso, elegante e contemporaneo. Per la Sicilia, questo risultato rappresenta un importante segnale di crescita: un’eccellenza locale che trova riconoscimento sulla scena internazionale.

«Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato. La Medaglia d’Oro riconosce l’identità del nostro gin e l’impegno nel creare un prodotto che esprima finezza aromatica, equilibrio e un carattere botanico distintivo» dichiara il team di Gin Valle.

