Le ossa trovate a Favara, la madre di Gessica: “Spero sia lei per portarle un fiore”

Bisognerà attendere ancora alcuni giorni prima di avere certezze sul ritrovamento dei frammenti ossei rinvenuti nella giornata di ieri in un edificio al primo piano in via Luigi La Porta, a Favara. I frammenti sono stati sequestrati per essere sottoposti all’estrapolazione del Dna. Da ieri le voci si rincorrono. A Favara è tornato a riecheggiare il nome di Gessica Lattuca, la giovane madre di quattro figli scomparsa nell’estate 2018. Ad alimentare queste suggestioni vi è certamente il luogo del ritrovamento delle ossa, a poca distanza dall’abitazione utilizzata dal padre e dal fratello della ragazza sparita nel nulla ormai da sei anni.

La madre di Gessica, Giuseppina Caramanno, è stata raggiunta al telefono e ha commentato così la notizia del ritrovamento dei frammenti di ossa: “Penso e spero siano di mia figlia, la mia sensazione è che si tratti di Gessica. Dopo sei anni a cosa devo pensare? Spero sia lei così da poterle portare un fiore al cimitero e avere la certezza che si trovi qui.”

La madre specifica di non credere ad un coinvolgimento del figlio nell’omicidio di Gessica: “Io non ci credo che è stato Vincenzo, amava sua sorella. Ip penso che a Gessica sia stato fatto del male da un’altra parte e che qualcuno poi l’abbia portata vicino quella casa per far sembrare che sia stata una cosa di famiglia”. Infine, un pensiero anche ai figli della giovane madre scomparsa: “Ormai sono grandi e capiscono tutto e quando ieri hanno saputo del ritrovamento mi hanno confidato di sperare che i frammenti appartenessero alla madre così da poterla andare a trovare al cimitero”.