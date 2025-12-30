Lei lo lascia, lui la maltratta: denunciato disoccupato agrigentino

Non si sarebbe rassegnato alla volontà della ragazza di porre fine alla loro relazione cominciando a insultarla e, in una occasione, anche a spintonarla. Un trentacinquenne disoccupato di Ribera è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

A chiamare i carabinieri è stata l’ex compagna, una venticinquenne, che ha raccontato agli investigatori i soprusi. Parolacce, insulti e minacce. I militari dell’Arma sono intervenuti identificando l’uomo che in seguito è stato denunciato a piede libero.