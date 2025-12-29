Ultime Notizie

Ritrovato Andrew Speranza: il giovane era in stato confusionale

Fortunatamente, dopo gli accertamenti, è stato riaffidato alla famiglia

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ stato ritrovato sano e salvo Andrew Speranza, il 25enne di Lentini di cui non si avevano notizie dallo scorso sabato pomeriggio. Il giovane è stato rintracciato all’incrocio tra via Regione Siciliana e via Riccardo da Lentini, in stato di confusione.

A notarlo per primo è stata una gazzella dei Carabinieri impegnata nei controlli sul territorio. Dopo il ritrovamento, Speranza è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini per un controllo medico. Fortunatamente, dopo gli accertamenti, è stato riaffidato alla famiglia.

