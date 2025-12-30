Sorpreso con tre panetti di hashish, obbligo di dimora per venticinquenne 

Arresto convalidato e obbligo di dimora. Lo ha disposto il gip del tribunale di Sciacca nei confronti di un venticinquenne tunisino accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane era stato arrestato dai carabinieri che lo avevano sorpreso in possesso di tre panetti di hashish dal peso complessivo di circa 300 grammi. L’indagato, durante l’interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere.