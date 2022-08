“Lesioni al neonato durante il parto”, maxi risarcimento di 2.5 milioni di euro

Un caso di malasanità risalente al 2004, con al centro le lesioni riportate da un neonato subito dopo il parto, ha trovato l’epilogo in un maxi risarcimento di 2.5 milioni di euro che l’Asp di Agrigento dovrà versare alla famiglia. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Lo ha disposto la Corte di Appello di Palermo che ha sancito la responsabilità del personale del reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento escludendo però quelle del medico in servizio.

Quest’ultimo era stato citato dalla famiglia ma, sia in primo che in secondo grado, è stato scagionato e dovrà pure essere risarcito dalla famiglia per le spese legali affrontate. Discorso diverso, invece, per il personale del reparto che è stato ritenuto responsabile delle lesioni e delle menomazioni riportate dal neonato. Adesso l’Asp di Agrigento potrà ricorrere in Cassazione.