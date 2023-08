L’Etna in attività, aeroporto di Catania chiuso fino alle 20 

Aeroporto di Catania chiuso sino alle 20. Lo comunica la Sac, società di gestione dello scalo etneo, spiegando che a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della ricaduta di cenere vulcanica, le operazioni di volo resteranno sospese fino alle 20. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti. “Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea – si legge in una nota -. Per informazioni sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it”.

Numerosi i voli in ritardo e cancellati per la chiusura dell’aeroporto di Catania per l’emergenza Etna. Altri in arrivo sono stati dirottati a Trapani e Comiso soprattutto, ma anche a Palermo. A Birgi sono stati destinati, tra gli altri i voli da Bologna delle 7.20; da Venezia delle 7.40; da Vienna delle 7.55; da Pisa delle 8.15; da Milano delle 8.35; da Budapest delle 8.45; da Berlino delle 9.10 e Bergamo delle 9.20; a Comiso quello da Nizza delle 7.45; diversi da Roma di mezzogiorno. A Palermo dirottato quello dal Cairo delle 14.15