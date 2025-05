Droga e denaro in contanti, blitz dei carabinieri: 11 arresti

Carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 11 persone, compresi un minorenne e una donna, per spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata eseguita da militari dell’Arma delle compagnie di Piazza Verdi e di San Lorenzo e del Radiomobile. Gli arrestati sono nove palermitani, di età compresa tra i 16 e i 48 anni, e un extracomunitario 20enne. Durante lle indagini sono state sequestrate oltre 160 dosi tra cocaina, crack ed hashish pronte per essere immesse sul mercato e circa 18.000 euro in contanti, ritenuti provento della vendita di droga.

A Cinisi è stato arrestato un 31 enne originario di Carini è stato visto nei pressi dell’abitazione durante la cessione di un involucro sospetto a un giovane di 23 anni, il quale – immediatamente bloccato – è stato trovato in possesso di 21 grammi di marijuana. Durante la perquisizione l’arrestato ha minacciato i militari tentando di aggredirli. Nell’armadio della camera da letto sono stati trovati altri 120 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio, oltre al materiale per il confezionamento e la somma di 3.300 euro. Il gip ha convalidato gli arresti.