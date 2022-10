Licata, 41enne massacrato di botte durante tentativo di rapina: indagini

Un disoccupato di 41 anni di Licata è stato aggredito a calci e pugni da due individui nel tentativo di rapinarlo e portargli via i soldi. Il fatto è avvenuto intorno le cinque e trenta del mattino in via Accursio. L’uomo è stato sorpreso alle spalle e picchiato selvaggiamente.

Seppur stordito e ferito è riuscito però a divincolarsi e trovare riparo in casa, a poca distanza dal luogo del pestaggio. I due malviventi, invece, sono fuggiti. Il 41enne poi ha chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi.

Immediato il trasferimento all’ospedale San Giacomo d’Altopasso dove i medici gli hanno diagnosticato una ferita alla testa e la rottura del naso. La prognosi è di trenta giorni. Al via le indagini dei militari dell’Arma che stanno setacciando la zona alla ricerca di eventuali telecamere che possano aver ripreso l’aggressione.