Licata, brucia il gazebo all’esterno di un bar: indagini 

Un incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì ha danneggiato il gazebo all’esterno di un bar in via Palma, a Licata. Le fiamme hanno interessato alcune decorazioni natalizie e luminarie ma non si è propagato nell’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno circoscritto il rogo evitando guai peggiori. Ad avvertire pompieri e forze dell’ordine sono stati alcuni passanti che hanno notato del fumo provenire dalla struttura. Non è ancora chiara la natura dell’incendio e non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dolosa. Sulla vicenda indagano i militari della Guardia di Finanza.