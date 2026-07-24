Storie di coraggio e umanità, a tre carabinieri di Ribera la Benemerenza Civica

Una giornata di emozione e riconoscenza si è vissuta questa mattina nella Sala dei Sindaci del Palazzo di Città a Ribera. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Pace, affiancato dal Vicesindaco Pierpaolo Alongi, dal Presidente del Consiglio comunale avv. Rita Zicari e dal Tenente Colonnello Sergio Di Pinto in rappresentanza del Reparto Territoriale di Sciacca, ha conferito la Benemerenza Civica a tre militari dell’Arma dei Carabinieri, veri e propri eroi quotidiani distintisi per gesti di eccezionale altruismo e dedizione.

Un riconoscimento collettivo che ha celebrato storie di coraggio e umanità: Il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Matteo Cannata (originario di Ribera, in servizio a Terni): già insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Civile dal Presidente della Repubblica, è stato premiato per il coraggioso intervento del 3 maggio 2024 a Narni, quando non esitò a introdursi in un’auto in equilibrio precario sul ciglio di un canale per salvare un bimbo di due anni intrappolato dopo un grave incidente. Nel suo curriculum, costellato di lusinghieri riconoscimenti tra cui il titolo di Commendatore al Merito della Repubblica, spicca l’impegno costante anche nel volontariato.

Il Maresciallo Ordinario Giovanni Reina (vice Comandante della Tenenza di Ribera) e l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Francesco Genuardi: protagonisti di un drammatico intervento proprio nella nostra città, dove con lucidità, coraggio e scavalcando ogni ostacolo sono riusciti a salvare un anziano concittadino che minacciava di togliersi la vita. Un gesto di altissimo valore che ha guadagnato anche la ribalta nazionale con un servizio dedicato dal TG1.

A ciascuno dei militari è stato consegnato un piatto artistico in ceramica, simbolo della gratitudine di tutta la comunità riberese