Licata, pietre contro auto di un uomo: al via indagini

Gli agenti del commissariato di Polizia stanno ricostruendo la dinamica di un tentativo di aggressione con lancio di pietre contro la vettura di un uomo di Licata. L’uomo, che è riuscito a dileguarsi prima di essere colpito dalla sassaiola, ha denunciato il fatto alle Forze dell’Ordine dicendo di non conoscere l’autore del gesto nè i motivi del tentativo di aggressione subita. Indagini sono in corso per dare un volto e un nome all’autore del gesto.