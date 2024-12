Licata, moto contro autocarro: morto 45enne

Incidente mortale nel giorno di Santo Stefano a Licata. A perdere la vita Vincenzo Lo Vullo di 45 anni che si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un autocarro Iveco.

L’incidente si è verificato in via Torregrossa, parallela della via Palma; Secondo una prima ricostruzione, il centauro stava sorpassando alcuni veicoli che attendevano la conclusione della manovra di svolta a sinistra del mezzo pesante e, a causa dell’alta velocità, si è scontrato nella parte anteriore sinistra della cabina del mezzo pesante, perdendo il controllo della sua moto e finendo la corsa contro alcuni alberi.

La morte sarebbe avvenuta sul colpo a causa dell’impatto e vano è risultato ogni tentativo di rianimazione. Sul posto lanciato l’allarme gli agenti del commissariato di Polizia che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica del sinistro stradale e un’ambulanza del 118 in servizio al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.