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Etna, sospesi tutti i voli all’aeroporto di Catania fino alle 6 di domani

Sono sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 6 di domani

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, “a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest (settore C1) e la chiusura del settore B3. Sono sospese tutte le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania fino alle ore 6 di domani”.

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