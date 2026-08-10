Serie D, esordio casalingo per Favara e Licata: ecco il calendario
Ecco tutti gli impegni del CastrumFavara e del Licata nella nuova stagione del campionato di Serie D
È stato diramato il calendario della nuova stagione 2026/27 del campionato di Serie D, girone I. Due le compagini agrigentine che parteciperanno al torneo: il Favara ed il Licata. Ecco i loro impegni.
1ª GIORNATA (andata 6/09/26, ritorno 6/01/27) Castrumfavara – Milazzo Enna – Digiesse Praiatortora Nissa – Vigor Lamezia Nuova Igea Virtus – Avola Ragusa – Modica Reggina – Licata Sambiase – Gela Siracusa – Athletic Palermo Trapani – Vibonese
2ª GIORNATA (andata 13/09/26, ritorno 10/01/27) Gela – Castrumfavara Athletic Palermo – Enna Avola – Trapani Digiesse Praiatortora – Sambiase Licata – Nissa Milazzo – Ragusa Modica – Reggina Vibonese – Siracusa Vigor Lamezia – Nuova Igea Virtus
3ª GIORNATA (andata 16/09/26, ritorno 17/01/27) Athletic Palermo – Digiesse Praiatortora Castrumfavara – Licata Enna – Milazzo Nissa – Trapani Nuova Igea Virtus – Vibonese Ragusa – Vigor Lamezia Reggina – Avola Sambiase – Modica Siracusa – Gela.
4ª GIORNATA (andata 20/09/26, ritorno 24/01/27) Gela – Enna Avola – Nissa Digiesse Praiatortora – Siracusa Licata – Ragusa Milazzo – Sambiase Modica – Castrumfavara Trapani – Nuova Igea Virtus Vibonese – Athletic Palermo Vigor Lamezia – Reggina
5ª GIORNATA (andata 27/09/26, ritorno 31/01/27) Athletic Palermo – Milazzo Castrumfavara – Avola Digiesse Praiatortora – Gela Enna – Licata Nissa – Vibonese Ragusa – Trapani Reggina – Nuova Igea Virtus Sambiase – Vigor Lamezia Siracusa – Modica
6ª GIORNATA (andata 4/10/26, ritorno 7/02/27) Gela – Athletic Palermo Avola – Ragusa Licata – Sambiase Milazzo – Siracusa Nuova Igea Virtus – Nissa Modica – Enna Trapani – Reggina Vibonese – Digiesse Praiatortora Vigor Lamezia – Castrumfavara
7ª GIORNATA (andata 11/10/26, ritorno 14/02/27) Gela – Milazzo Athletic Palermo – Licata Castrumfavara – Nuova Igea Virtus Digiesse Praiatortora – Modica Enna – Avola Ragusa – Nissa Reggina – Vibonese Sambiase – Trapani Siracusa – Vigor Lamezia
8ª GIORNATA (andata 18/10/26, ritorno 21/02/27) Avola – Sambiase Licata – Siracusa Milazzo – Digiesse Praiatortora Nissa – Reggina Nuova Igea Virtus – Ragusa Modica – Athletic Palermo Trapani – Castrumfavara Vibonese – Gela Vigor Lamezia – Enna
9ª GIORNATA (andata 25/10/26, ritorno 28/02/27) Gela – Licata Athletic Palermo – Avola Castrumfavara – Reggina Digiesse Praiatortora – Vigor Lamezia Enna – Nuova Igea Virtus Milazzo – Modica Ragusa – Vibonese Sambiase – Nissa Siracusa – Trapani
10ª GIORNATA (andata 1/11/26, ritorno 14/03/27) Avola – Siracusa Licata – Digiesse Praiatortora Nissa – Castrumfavara Nuova Igea Virtus – Sambiase Modica – Gela Reggina – Ragusa Trapani – Enna Vibonese – Milazzo Vigor Lamezia – Athletic Palermo
11ª GIORNATA (andata 8/11/26, ritorno 21/03/27) Gela – Avola Athletic Palermo – Nuova Igea Virtus Castrumfavara – Vibonese Digiesse Praiatortora – Trapani Enna – Reggina Milazzo – Vigor Lamezia Modica – Licata Sambiase – Ragusa Siracusa – Nissa
12ª GIORNATA (andata 15/11/26, ritorno 25/03/27) Avola – Digiesse Praiatortora Licata – Milazzo Nissa – Enna Nuova Igea Virtus – Siracusa Ragusa – Castrumfavara Reggina – Sambiase Trapani – Athletic Palermo Vibonese – Modica Vigor Lamezia – Gela
13ª GIORNATA (andata 22/11/26, ritorno 4/04/27) Gela – Nuova Igea Virtus Athletic Palermo – Reggina Digiesse Praiatortora – Nissa Enna – Castrumfavara Licata – Vigor Lamezia Milazzo – Trapani Modica – Avola Sambiase – Vibonese Siracusa – Ragusa
14ª GIORNATA (andata 29/11/26, ritorno 11/04/27) Avola – Milazzo Castrumfavara – Sambiase Nissa – Athletic Palermo Nuova Igea Virtus – Digiesse Praiatortora Ragusa – Enna Reggina – Siracusa Trapani – Gela Vibonese – Licata Vigor Lamezia – Modica
15ª GIORNATA (andata 6/12/26, ritorno 18/04/27) Gela – Nissa Athletic Palermo – Ragusa Digiesse Praiatortora – Reggina Enna – Sambiase Licata – Avola Milazzo – Nuova Igea Virtus Modica – Trapani Siracusa – Castrumfavara Vigor Lamezia – Vibonese
16ª GIORNATA (andata 13/12/26, ritorno 25/04/27) Avola – Vibonese Castrumfavara – Digiesse Praiatortora Enna – Siracusa Nissa – Modica Nuova Igea Virtus – Licata Ragusa – Gela Reggina – Milazzo Sambiase – Athletic Palermo Trapani – Vigor Lamezia
17ª GIORNATA (andata 20/12/26, ritorno 2/05/27) Gela – Reggina Athletic Palermo – Castrumfavara Digiesse Praiatortora – Ragusa Licata – Trapani Milazzo – Nissa Modica – Nuova Igea Virtus Siracusa – Sambiase Vibonese – Enna Vigor Lamezia – Avola