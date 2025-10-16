Lite tra ex coniugi per la gestione del figlio, interviene la polizia 

Momenti di tensione nel quartiere di Fontanelle, periferia di Agrigento, per un’accesa discussione tra due ex coniugi per la gestione del figlio. Secondo quanto ricostruito il padre, un trentenne, si sarebbe presentato insieme ad alcuni parenti davanti l’abitazione della compagna, una venticinquenne.

La ragazza, forse impaurita, si è barricata in casa e ha chiamato il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i poliziotti delle Volanti che hanno riportato la calma invitando i genitori del bambino a trovare una soluzione pacifica.