Agrigento

Lite tra ex coniugi per la gestione del figlio, interviene la polizia 

I poliziotti delle Volanti hanno riportato la calma invitando i genitori del bambino a trovare una soluzione pacifica

Pubblicato 8 secondi fa
Da Redazione

Momenti di tensione nel quartiere di Fontanelle, periferia di Agrigento, per un’accesa discussione tra due ex coniugi per la gestione del figlio. Secondo quanto ricostruito il padre, un trentenne, si sarebbe presentato insieme ad alcuni parenti davanti l’abitazione della compagna, una venticinquenne.

La ragazza, forse impaurita, si è barricata in casa e ha chiamato il numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i poliziotti delle Volanti che hanno riportato la calma invitando i genitori del bambino a trovare una soluzione pacifica. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Lite tra ex coniugi per la gestione del figlio, interviene la polizia 
Agrigento

Scatta la perquisizione e vengono trovate cento banconote false, denunciato 18enne
Caltanissetta

Stalking allo zio paterno, arrestato 41enne 
Caltanissetta

Sequestrati 56 chili di tabacco da masticazione “Gutka” di provenienza illecita
Apertura

Le ricerche di Marianna Bello continueranno, terminato il vertice in Prefettura 
di Giuseppe Castaldo

Il duplice femminicidio a Naro: “Non si è limitato ad uccidere ma ha agito con ferocia e malvagità”