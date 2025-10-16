Droga, soldi e pizzino con la contabilità: arrestata 49enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna di 49 anni residente a Catania, ritenuta responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento è scaturito da un’attività info-investigativa avviata dai militari dell’Arma, i quali hanno raccolto elementi utili circa un possibile traffico di droga in pieno centro, nei pressi di Piazza Stesicoro. Grazie, dunque, a un servizio di osservazione e controllo condotto in modalità “discreta”, l’altra sera i Carabinieri hanno individuato la sospettata nei pressi della piazza, decidendo di intervenire per eseguire una perquisizione. L’attività ha permesso di recuperare 150 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, ben 800 euro molto probabilmente guadagnati grazie all’attività illecita, e un “pizzino” riportante appunti riconducibili allo spaccio.

Gli accertamenti sono stati estesi anche all’autovettura in uso alla donna, nella quale gli investigatori hanno trovato ulteriori 280 grammi di marijuana e 45 grammi di cocaina nascosti all’interno di uno zaino. Poi, è stata la volta dell’abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare altra sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e il materiale adoperato per il confezionamento della droga.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, la donna è stata arrestata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta agli arresti domiciliari.