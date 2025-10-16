Calcio

Partita di calcetto femminile “Italia-Palestina” al campetto “Morvillo” di Grotte

L'incontro, fissato per le ore 20.45, vedrà sfidarsi due formazioni che rappresenteranno idealmente Italia e Palestina.

Pubblicato 20 minuti fa
Da Redazione

A Grotte, il prossimo venerdì 17 ottobre, presso il Campo sportivo coperto polivalente “F. Morvillo” di Via Francesco Ingrao, si terrà una partita simbolica di calcetto femminile in sostegno della Palestina. L’incontro, fissato per le ore 20.45, vedrà sfidarsi due formazioni che rappresenteranno idealmente Italia e Palestina. Questa iniziativa di solidarietà è l’ultima dimostrazione dell’impegno costante e profondo che lega la squadra di calcetto femminile di Grotte non solo allo sport, ma anche a temi di rilevanza sociale. Le atlete, guidate da Mister La Mendola, sono note per la loro dedizione: si ritrovano regolarmente, ogni venerdì sera, per gli allenamenti e le partite, mantenendo viva la passione per il calcio a 5 femminile. Questo appuntamento fisso settimanale è il pilastro su cui si fonda non solo l’aspetto sportivo, ma anche la coesione del gruppo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Sequestrati 700 chili di corallo rosso, tre pescatori denunciati per ricettazione e commercio illegale 
Agrigento

Scatta la perquisizione e vengono trovate cento banconote false, denunciato 18enne
Agrigento

Lite tra ex coniugi per la gestione del figlio, interviene la polizia 
Apertura

Minacce di morte e richieste di denaro a minore “sospettato” di furto, in 4 a processo
Caltanissetta

Stalking allo zio paterno, arrestato 41enne 
Caltanissetta

Sequestrati 56 chili di tabacco da masticazione “Gutka” di provenienza illecita