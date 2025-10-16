Partita di calcetto femminile “Italia-Palestina” al campetto “Morvillo” di Grotte

A Grotte, il prossimo venerdì 17 ottobre, presso il Campo sportivo coperto polivalente “F. Morvillo” di Via Francesco Ingrao, si terrà una partita simbolica di calcetto femminile in sostegno della Palestina. L’incontro, fissato per le ore 20.45, vedrà sfidarsi due formazioni che rappresenteranno idealmente Italia e Palestina. Questa iniziativa di solidarietà è l’ultima dimostrazione dell’impegno costante e profondo che lega la squadra di calcetto femminile di Grotte non solo allo sport, ma anche a temi di rilevanza sociale. Le atlete, guidate da Mister La Mendola, sono note per la loro dedizione: si ritrovano regolarmente, ogni venerdì sera, per gli allenamenti e le partite, mantenendo viva la passione per il calcio a 5 femminile. Questo appuntamento fisso settimanale è il pilastro su cui si fonda non solo l’aspetto sportivo, ma anche la coesione del gruppo.