Litiga col gestore del B&b e mostra falso tesserino del Ministero della Giustizia, denunciato 

Chiama i carabinieri dopo un diverbio avuto con il gestore del B&B in cui alloggia ma viene denunciato perchè trovato in possesso di due tesserini contraffatti del Ministero della Giustizia. A finire nei guai è un cinquantenne di Foggia, in vacanza a Caltabellotta. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato proprio il turista pugliese a chiamare le forze dell’ordine dopo aver litigato con il titolare della struttura ricettiva.

I carabinieri della stazione di Caltabellotta, giunti sul posto, hanno però trovato in possesso dell’uomo un tesserino palesemente contraffatto del Ministero della Giustizia. Lo stesso turista, poco prima, si sarebbe qualificato come “Dottore D.C.” della Corte di Cassazione. (foto di Accursio Castrogiovanni)