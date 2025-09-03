Mafia

Mafia, 43 anni fa l’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa venne ucciso in via Carini a Palermo con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

La Mafia alza il tiro: il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è ucciso in via Carini a Palermo con la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo. ‘Mentre Roma discute, Palermo è espugnata’ tuona il cardinale Salvatore Pappalardo citando Sallustio. I poteri negati al prefetto vengono concessi al suo successore, Emanuele De Francesco.

