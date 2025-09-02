Un’altra notte di sangue, due giovani morti in un incidente stradale (ft)

Incidente stradale autonomo lungo la circonvallazione di Palermo, nel sottopassaggio di via Belgio. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita due ragazzi di 27 e 21 anni. Le vittime sono Antonio Mazzola e Domenico Schiavo. Viaggiavano a bordo di una Kawasaki.

Sul posto, oltre alla Polizia municipale per i rilievi, sono arrivate tre ambulanze ma per le vittime non c’è stato nulla da fare. Antonio Mazzola aveva festeggiato il compleanno proprio ieri. Lavorava come sommelier professionista in un noto ristorante del centro storico di Palermo e collaborava anche con una struttura di San Nicola l’Arena. Con lui c’era Domenico Schiavo, 24 anni. Lavorava in un’agenzia di scommesse nei pressi dello Sperone.

Sulle cause dell’impatto, avvenuto intorno all’1:30, indagano i vigili urbani dell’infortunistica stradale e i poliziotti. (foto Blogsicilia.it)