PRIMO PIANO

Scomparso nelle campagne di Sambuca di Sicilia, pastore ritrovato sano e salvo

Dopo dodici giorni l'uomo è stato trovato vivo nei pressi di un casolare

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Da dodici giorni non si avevano notizie di un pastore rumeno di 47anni. Avviate le ricerche, l’uomo è stato ritrovato nei pressi di un casolare, in contrada Cuvio/Adragna a Sambuca di Sicilia. L’uomo è in discrete condizioni fisiche e si è nutrito con acqua e mele. Si sconoscono i motivi che lo hanno portato a non dare più traccia di sé.

Impegnati nelle ricerche oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco del reparto TAS (Topografia applicata al soccorso) del comando di Agrigento Agrigento, supportati da unità cinofile e da un elicottero Drago 159 arrivato dal reparto volo di Catania.

Il pastore, che si trova a Sambuca soltanto da pochi mesi, vive in un territorio dove risiede una folta comunità romena. La sua assenza aveva destato forti preoccupazioni: le pecore del gregge si erano allontanate da tempo e, col passare dei giorni, si temeva il peggio.

