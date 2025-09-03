Ancora un furto ad Agrigento, svaligiato l’appartamento di un imprenditore 

Un altro furto in appartamento è stato messo a segno ad Agrigento. Ignoti malviventi questa volta hanno preso di mira l’appartamento di un imprenditore cinquantenne in via Imera, nel centro della Città dei templi.

I ladri probabilmente erano a conoscenza delle abitudini dell’uomo che, in compagnia della moglie, era andato in vacanza per qualche giorno. E sono stati i proprietari a fare la scoperta una volta rientrati a casa. Qualcuno si è intrufolato e, dopo aver rovistato dappertutto, ha portato via soldi e preziosi. Il bottino ammonterebbe a migliaia di euro.

Salgono a quattro i furti messi a segno ad Agrigento nel giro di poche settimane. Chi agisce sembrerebbe esperto in materia e, dalle prime informazioni, userebbe anche la famosa chiave bulgara in grado di scardinare anche le porte blindate.