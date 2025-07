Litiga con il padre e lo accoltella all’addome, 75enne in ospedale 

Al culmine dell’ennesima lite con il genitore ha preso un coltello e lo ha colpito con un fendente all’addome. È successo in un’abitazione alla periferia di Castrofilippo dove un trentaseienne, con problemi di natura psichiatrica, ha ferito il padre, un pensionato di 75 anni. Per fortuna la coltellata non ha avuto conseguenze tragiche e l’uomo si trova adesso ricoverato all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Non è in pericolo di vita.

Il figlio, invece, è stato rintracciato e bloccato poco dopo dai carabinieri della locale stazione e dai militari della Radiomobile di Canicattì. Il trentaseienne è stato trasferito all’ospedale di Sciacca per un trattamento sanitario e accertamenti del caso. Secondo quanto ricostruito, non sarebbe stata la prima lite accesa tra padre e figlio ma nulla, fino a quel momento, lasciava presagire una reazione così violenta.