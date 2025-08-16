Apertura
Ragazzina cade da cavallo a Bovo Marina, trasferita in ospedale in elisoccorso
Si tratta di una turista francese di 14 anni, la ragazzina è stata trasferita a Palermo in elisoccorso
Una ragazzina di quattordici anni è rimasta gravemente ferita dopo essere caduta da cavallo durante una passeggiata tra i sentieri di Bovo Marina, a Montallegro.
Si tratta di una turista francese. L’adolescente, lanciato l’allarme, è stata trasferita con un elisoccorso all’ospedale “Di Cristina” di Palermo. Le sue condizioni, secondo una prima ricostruzione, sono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. (foto di repertorio)
