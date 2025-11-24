L’omicidio dell’impiegato comunale di Raffadali, chiesto l’ergastolo per Roberto Lampasona 

La procura generale di Palermo ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo nei confronti di Roberto Lampasona, 47 anni, di Santa Elisabetta, per l’omicidio di Pasquale Mangione, ex impiegato comunale di Raffadali ucciso il 2 dicembre 2011 nelle campagne di contrada Modaccamo. Il processo, ormai alle battute finali, si celebra davanti la seconda sezione della Corte di assise di appello di Palermo. Lampasona, difeso dagli avvocati Antonino Gaziano e Salvatore Manganello, è già stato condannato al carcere a vita in primo grado. Alla richiesta della procura generale si è associato anche l’avvocato Samantha Borsellino che rappresenta la parte civile. Si torna in aula il 13 gennaio per la sentenza.

L’omicidio di Pasquale Mangione è stato un vero e proprio “cold case” per quasi un decennio portato alla luce grazie alle dichiarazioni di Antonino Mangione (deceduto durante il processo) che raccontò di aver partecipato alla fase organizzativa del delitto. Lampasona, vecchia conoscenza del panorama criminale agrigentino, è stato condannato all’ergastolo poiché ritenuto uno degli esecutori materiali dell’omicidio insieme ad Angelo D’Antona, condannato in via definitiva a 30 anni di reclusione. Il movente non è mai stato del tutto chiarito anche se, come emerso dalle indagini, sarebbe da ricondurre in particolari “attenzioni” rivolte dalla vittima ad altre donne al di fuori del matrimonio.