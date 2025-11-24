Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: le iniziative dell’Asp di Agrigento

In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, i Consultori Familiari dell’ASP di Agrigento promuovono un ricco programma di iniziative dedicate alla prevenzione della violenza e al sostegno di donne, bambini, bambine e adolescenti che ne sono vittime. Con un ruolo istituzionale che li vede impegnati nella protezione e nella presa in carico delle persone vulnerabili, i consultori organizzano attività di gruppo, momenti di consulenza sociale e psicologica e incontri di sensibilizzazione nelle scuole e presso enti del territorio. Ecco il calendario delle iniziative:

Consultorio di Agrigento: 25.11.2025 ore 9,00-13,00 Info point “Il Consultorio familiare: un servizio per le donne che subiscono violenza” presso Centro Commerciale Città dei Templi Agrigento;

Consultorio di Aragona: 24.11.2025 Incontro di sensibilizzazione, nell’ambito del Progetto di Educazione all’affettività e sessualità, con gli studenti dell’Istituto Superiore Professionale “Enrico Fermi” Aragona, 25.11.2025 ore 10,00 Convegno “Contro la violenza sulle donne. Intervento di rete Teatro Armonia Chiesa Madre Aragona

Consultorio Bivona: 25.11.2025 ore 8,30 Tavola Rotonda “Il silenzio non è amore” Auditorium Santa Chiara Bivona;

Consultorio Cammarata: 25.11.2025 ore 9,30 Cinema Vittoria, San Giovanni Gemini “Violenza sulle donne: Dalla denuncia alla rinascita” Incontro con gli studenti dell’“I.I.S.S Archimede”, di Cammarata;

Consultorio Casteltermini: 26.11.2025 Incontro “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” con gli studenti dell’ “I.C. De Cosmi” di Casteltermini;

Consultorio Favara: 25.11.2025 OPEN DAY distribuzione di materiale informativo e la somministrazione di un questionario anonimo a tutte le donne afferenti al Consultorio e al Poliambulatorio di Favara;

Consultorio Naro: 25.11.2025 ore 11,00 gli operatori parteciperanno alla Tavola Rotonda “Contro ogni tipo di violenza: Istituzioni a confronto” Aula Consiliare Comune di Naro;

Consultorio Palma di Montechiaro: 25.11.2025 ore 9,00 “Insieme per dire NO: voci e cuori contro la violenza” Incontro con gli alunni “I. C. Salvatore Cangiamila” di Palma di Montechiaro;

Consultorio Ribera: 25.11.2025 Incontro di sensibilizzazione “Violenza e i segnali per riconoscerla “con studenti e docenti dell’“Istituto Superiore F.Crispi” di Ribera;

Consultorio di Sciacca: 27.11.2025 ore 16-18 Incontro sulla dipendenza affettiva con lettura e discussione di casi clinici tratti dal libro “Donne che amano troppo” di Norwood R., scrittrice psicoterapeuta;

Consultorio Familiare privato convenzionato CIF Agrigento: 20 e 25 .11. 2025 “Attività di prevenzione e contrasto della violenza di genere” Incontro con gli alunni dell’ “Istituto Comprensivo S. Quasimodo Plesso San Giovanni Bosco” di Agrigento;

Consultorio Familiare privato convenzionato George Sand Favara: 26.11.2026 “Il cambiamento culturale parte dalle parole” Incontro con gli alunni “I.I.S. Ambrosini M L. King” di Favara;

Con queste iniziative, i Consultori Familiari dell’ASP di Agrigento confermano il loro impegno costante nel promuovere la cultura del rispetto e della parità, offrendo sostegno concreto e strumenti di consapevolezza a chi subisce violenza e a tutta la comunità. Anche nei cinque ospedali della provincia saranno allestiti dei corner simbolici dedicati alla sensibilizzazione sul tema a cura del gruppo di lavoro Codice Rosa ASP in collaborazione con la Fondazione ONDA ed i reparti ospedalieri. Proprio la presenza del protocollo Codice Rosa nei pronto soccorso rappresenta uno strumento essenziale che crea un percorso dedicato e protetto per tutte le vittime di violenza.