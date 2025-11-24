Politica

Italia Viva, Alessandro Gerardi è il nuovo coordinatore di Agrigento

Avrà il compito di coordinare le attività politiche locali e rafforzare il dialogo con i cittadini

Pubblicato 16 secondi fa
Da Redazione

La segretaria provinciale Roberta Lala esprime grande soddisfazione per la nomina del coordinatore della città di Agrigento, l’avvocato Alessandro Gerardi, che ha aderito al progetto politico di Casa Riformista. Avrà il compito di coordinare le attività politiche locali e rafforzare il dialogo con i cittadini. 

La nomina dell’avv. Alessandro Gerardi, persona sensibile, presente e attenta verso le problematiche del territorio segna la crescita del partito di Italia Viva con il grande progetto di Casa riformista che attrae personalità serie, capaci e competenti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Italia Viva, Alessandro Gerardi è il nuovo coordinatore di Agrigento
Trapani

I Carabinieri festeggiano i 104 anni di Zia Rosina
Apertura

“In coma dopo essere stato investito da pirata della strada”, indagato 47enne 
santo stefano quisquina

S.Stefano Quisquina presenta la candidatura al Premio nazionale del Paesaggio
Cultura

Premio Karkinos 2025, Agrigento celebra le sue eccellenze: ecco tutti i riconoscimenti
Apertura

Bruciata l’abitazione di una donna a Realmonte, indagini 
banner italpress istituzionale banner italpress tv