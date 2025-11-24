Italia Viva, Alessandro Gerardi è il nuovo coordinatore di Agrigento

La segretaria provinciale Roberta Lala esprime grande soddisfazione per la nomina del coordinatore della città di Agrigento, l’avvocato Alessandro Gerardi, che ha aderito al progetto politico di Casa Riformista. Avrà il compito di coordinare le attività politiche locali e rafforzare il dialogo con i cittadini.

La nomina dell’avv. Alessandro Gerardi, persona sensibile, presente e attenta verso le problematiche del territorio segna la crescita del partito di Italia Viva con il grande progetto di Casa riformista che attrae personalità serie, capaci e competenti.