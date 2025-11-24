Mafia

Svolta nell’omicidio di Antonino Pelicane, tre arresti a 22 anni dal delitto 

Il delitto è maturato nell'ambito della guerra di mafia iniziata negli anni '80 e proseguita fino ai primi anni del 2000

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Per 22 anni è rimasto un cold case, adesso per l’omicidio di Antonino Pelicane, freddato a colpi di arma da fuoco il 30 agosto del 2003 in corso dei Mille a Palermo, sono state arrestate tre persone. I carabinieri di Palermo, supportati dai colleghi di Napoli e Cuneo, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, su richiesta della Dda, nei confronti di tre esponenti della famiglia mafiosa di Villabate (Palermo), di età compresa tra i 52 e i 65 anni, due dei quali già in carcere per altri reati.

Sono ritenuti responsabili in concorso di omicidio premeditato commesso con l’aggravante di aver agito con metodo mafioso e al fine di agevolare Cosa nostra. Le indagini sono state condotte tra il 2024 e il 2025 a seguito delle dichiarazioni di collaboratore di giustizia che hanno consentito di riaprire il caso. Il delitto è maturato nell’ambito della guerra di mafia iniziata negli anni ’80 e proseguita fino ai primi anni del 2000 che, vide contrapposte due fazioni della famiglia mafiosa di Villabate.

La vittima, titolare di una ferramenta nel comune di Misilmeri, benché incensurata, è risultata appartenere all’ala mafiosa contrapposta a quella degli indagati – storicamente legati ai corleonesi – i quali ne decisero l’eliminazione.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

In casa con 13 chili di polvere da sparo e oltre duemila munizioni, denunciato
Politica

Rischio taglio dell’acqua nell’Agrigentino, Cambiano (M5S): “Responsabilità è politica”
Ultime Notizie

Asse di collegamento tra le SS 115 e 189, aggiudicata gara d’appalto
Catania

Tentano di accaparrarsi del patrimonio dell’anziana vicina, due arresti
Agrigento

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: le iniziative dell’Asp di Agrigento
Mafia

Svolta nell’omicidio di Antonino Pelicane, tre arresti a 22 anni dal delitto 
banner italpress istituzionale banner italpress tv