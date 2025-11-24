Asse di collegamento tra le SS 115 e 189, aggiudicata gara d’appalto

Inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 in corrispondenza del bivio Borgo Bonsignore e la S.S. 189 in contrada Tumarrano. I lavori riguarderanno il tratto compreso fra il bivio Borgo Bonsignore e la SP n. 61 Montallegro-Ribera, primo lotto di questo importante progetto che consentirà un più agevole collegamento tra zona costiera e l’entroterra grazi alla sistemazione di una rete che comprende diverse strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il contratto d’appalto è stato sottoscritto dal Segretario Generale del Libero Consorzio di Agrigento, dott.ssa Alessandra Melania La Spina, dal direttore del Settore Infrastrutture Stradale ing. Michelangelo Di Carlo, e dal legale rappresentante dell’impresa CO.GER. SRL di Mussomeli, aggiudicataria dell’appalto, che aveva un importo a base d’asta di 2.791.658,95 euro più Iva (compresi 59.843,40 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

Complessivamente i progetti dei quattro lotti funzionali, elaborati dallo staff tecnico del Libero Consorzio di Agrigento, sono stati finanziati con 19.504.756,87 euro dal Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020.