L’omicidio di Salvatore Lupo, una testimone in aula: “Gli spari sembravano petardi”

È ripreso davanti la Corte di Assise di Agrigento, presieduta dal giudice Giuseppe Miceli, il processo a carico di Giuseppe Barba, 67 anni, accusato dell’omicidio dell’ex genero Salvatore Lupo, freddato in un bar a colpi di pistola nel giorno di ferragosto del 2021 a Favara. Proseguono le audizioni dei testimoni chiamati dalle parti a deporre per ricostruire quei momenti.

In aula è comparsa una donna, residente nella zona in cui si è consumato l’omicidio. “Stavo sparecchiando la tavola quando ho sentito dei rumori, sembravano petardi ma non avevo capito che si trattassero di colpi di pistola. Ho saputo soltanto dopo dell’omicidio”. Lupo, imprenditore ed ex presidente del consiglio comunale di Favara, è stato ucciso nel primo pomeriggio. La Procura contesta all’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, le aggravanti dei futili motivi e della premeditazione. Contestato anche il porto in luogo pubblico di un’arma da sparo e la detenzione illegale della stessa all’interno della propria abitazione.

Alla base del delitto,secondo gli inquirenti, motivi economici legati al patrimonio e anche la separazione con la moglie nonché figlia di Giuseppe Barba. A tradire il presunto omicida immagini di un video, estratto dalle telecamere di un impianto di videosorveglianza, che immortala la sua Fiat Panda mentre effettua un tragitto nella direzione della via IV novembre, dove, in un bar, è stato commesso l’omicidio dell’imprenditore che gestiva una serie di comunità per disabili e operava nel settore dell’edilizia. Proprio su quell’auto, grazie all’esame dello Stub, sono state trovate – sul volante in particolar modo – tracce di polvere da sparo che avrebbero confermato i sospetti dei carabinieri tanto da fare scattare il fermo della Procura.