“Ma vaffa..”, il sindaco Miccichè crede di non essere più in onda e manda a quel paese Riccardo Gaz





Si continua a parlare di Agrigento Capitale della cultura. Questa mattina il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè è stato intervistato da Riccardo Gaz nel suo programma “A tutto Gaz” su Radio Vela.

A margine della telefonata, il giornalista e speaker radiofonico, ha invitato il sindaco di Agrigento a recarsi in radio e continuare la loro conversazione; primo cittadino che ha accettato l’invito, ha salutato con “Ciao Caro” e poi, convinto di aver chiuso la telefonata, ha esclamato un bel ““Ma vaffa..”

Chiaramente tra una risata e l’altra in radio Gaz ha fatto riascoltare l’audio in diretta ai suoi ascoltatori e poi ha postato il video della diretta che sta circolando e sta diventando virale sui social.