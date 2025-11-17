dalla Regione

Maltempo in arrivo su tutta la Sicilia, diramata l’allerta gialla

Calo brusco delle temperature, temporali e forte vento in arrivo su tutta l'isola

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Torna il maltempo in Sicilia. Brusco calo delle temperature e in arrivo precipitazioni, che si manifesteranno in forma da isolata a sparsa su tutto il territorio. Particolare attenzione è richiesta sui settori centrali e nord-orientali dell’isola, dove i fenomeni potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, con accumuli puntualmente moderati. Per domani la protezione civile Regionale ha diramato l’avviso di allerta gialla su tutta l’Isola. A completare il quadro di maltempo ci sarà il vento. Sono attese forti raffiche dai quadranti sud-occidentali, che raggiungeranno un’intensità da burrasca fino a burrasca forte, specialmente in corrispondenza dei rilievi montuosi.

