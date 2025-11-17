Campionati regionali di Kickboxing, brillano quattro agrigentine

4 Agrigentine, brillano per il loro coraggio ai .

Si è tenuta ieri a Catania, presso il Pala Catania la 1′ fase del campionato regionale di Kickboxing, tra i 554 atleti in gara anche quattro giovani promesse di Agrigento: Elisa, Claudia, Alessia e Carmen che si allenano alla palestra Elite del Villaggio Mosè.

Alessia e Claudia iscritte nelle categorie Old Cadett -45 kg e -60 Kg, hanno affrontato egregiamente le loro avversarie nonostante l’esperienza e malizia di queste ultime; Elisa nella categoria Yuoniores -55kg affronta la sua avversaria con tenacia rendendo dura la vittoria a quest’ultima; Carmen nella categoria seniores -50kg sale sul quadrato decisa a dare battaglia, affrontando un avversaria cintura verde e con esperienza nel mondo delle competizioni, nonostante questo ha dimostrato uno spirito da fitgher combattendo egregiamente e ricevendo i complimenti dalla sua avversaria a fine match.

Una nutrita schiera di sostenitrici a bordo tatami e sugli spalti ad applaudire e tifare per le giovani promesse.

Il coach Domenico Zambuto si dice “fiero ed orgoglioso della prestazione delle mie atlete, hanno dimostrato coraggio ed hanno messo in pratica tutto il loro bagaglio tecnico, purtroppo abbiamo pagato pegno alla poca esperienza infatti il corso è iniziato a fine settembre, nonostante il gap tecnico le atlete hanno dato il massimo sul quadrato e dato battaglia rendendo difficile il match alle avversarie convinte di vincere a mani basse. Questa è già una grandissima vittoria al di là dei risultati che arriveranno sicuramente e di spessore”.

Adesso le atlete si stanno preparando per la 2′ fase che si svolgerà a Palermo.