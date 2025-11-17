Palermo

Tentata rapina distributore Q8, benzinaio reagisce e rimane ferito: caccia al ladro

Durante la breve colluttazione, ad avere la peggio è stato il lavoratore, finito a terra dopo essere stato colpito alla nuca con il calcio della pistola.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un dipendente di un distributore di benzina è rimasto ferito con il calcio della pistola nel corso di un tentativo di rapina a Palermo. La vittima è un uomo di 56 anni, che lavora presso l’area di servizio Q8 in via Guglielmini, una traversa nei pressi del mercato ortofrutticolo al confine tra Palermo e Villabate.

Il malvivente è sceso da una Volkswagen Golf e avrebbe tirato fuori un’arma puntandola contro il benzinaio, che però ha reagito, a quanto pare utilizzando anche uno spray al peperoncino. Durante la breve colluttazione, ad avere la peggio è stato il lavoratore, finito a terra dopo essere stato colpito alla nuca con il calcio della pistola.

Il rapinatore è quindi risalito in auto e si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che adesso gli danno la caccia grazie anche alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Il 56enne è stato trasportato in ospedale; prima del trasporto, ha fornito una descrizione dell’aggressore, offrendo elementi utili per il suo rintracciamento. (IMMAGINI REPERTORIO)

