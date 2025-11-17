Ad Agrigento la quarta edizione del Premio “Dona Maiora”; Consegnati i riconoscimenti anche a Palermo

Si terrà giovedì 20 novembre alle ore 10.30, presso l’auditorium dell’Istituto “Nicolò Gallo” di Agrigento, la quarta edizione del Premio “Dona Maiora”, iniziativa promossa dalle sezioni UNUCI di Agrigento per celebrare il coraggio, la dedizione e il servizio reso alla collettività dalle Forze Armate e dalle Forze dell’Ordine.

Anche quest’anno il Premio Dona Maiora coinvolgerà il mondo della scuola con il concorso “Premio Dona Maiora 2025”, destinato agli istituti di Agrigento e provincia. Saranno premiati: il Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento, l’Istituto Comprensivo Agrigento Centro – plesso Garibaldi, l’Istituto “Garibaldi” di Realmonte, l’Istituto “Odierna” di Palma di Montechiaro.

Tra i riconoscimenti istituzionali previsti ad Agrigento figurano anche due importanti reparti delle Forze Armate: il 62° Reggimento Fanteria Sicilia – Catania e l’82° Centro SAR Trapani Birgi, distintisi per professionalità, prontezza operativa e spirito di servizio.

Il percorso del Premio Dona Maiora ha avuto una tappa significativa a Palermo lo scorso 14 novembre, dove, presso il Salone delle Feste del Circolo Unificato dell’Esercito, si è svolta la prima edizione palermitana dell’iniziativa.

«Il Premio Dona Maiora nasce per esprimere gratitudine a uomini e donne che ogni giorno servono il Paese con competenza e spirito di sacrificio — ha dichiarato Sergio Palmeri, presidente provinciale UNUCI Palermo e delegato regionale —. Questa edizione a Palermo rappresenta un passaggio importante nel cammino di diffusione dei valori che il premio incarna: dovere, coraggio e servizio alla comunità».

L’evento ha visto la presenza di autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti dei corpi premiati, sottolineando il valore dell’iniziativa nel promuovere una cultura della responsabilità e dell’impegno istituzionale.