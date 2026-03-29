Mafia

Mafia, confermato il 41bis per il boss empedoclino Giuseppe Putrone 

Putrone, 68 anni, di Porto Empedocle, sta scontando 30 anni per l’omicidio di Antonio Grassonelli

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Il boss empedoclino Giuseppe Putrone resta al 41bis. La Cassazione, a cui si era rivolto tramite i suoi legali, ha rigettato il ricorso confermando la misura del carcere duro. Putrone, 68 anni, di Porto Empedocle, sta scontando 30 anni per l’omicidio di Antonio Grassonelli.

Giuseppe è il fratello di Luigi Putrone, già capo di Cosa nostra a Porto Empedocle poi diventato collaboratore di giustizia. Giuseppe Putrone venne arrestato nell’operazione “Akragas” nel 1998 e in prima battuta condannato all’ergastolo. La pena, in seguito, venne ridotta a 30 anni di reclusione. 

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