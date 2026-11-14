Salute mentale, ad Agrigento esperti e medici rilanciano la sfida della prevenzione e dell’inclusione

La salute mentale non è un problema che riguarda pochi specialisti o una ristretta categoria di pazienti. È una questione che coinvolge tutti, perché non può esistere salute senza equilibrio psicologico. Da questo principio è partito il convegno promosso dall’Ordine dei medici e degli odontoiatri (Omceo) sul tema “Non c’è salute senza salute mentale”, svoltosi questa mattina nella sala Zeus del museo Griffo.

Ad aprire i lavori è stato il presidente dell’Ordine, Santo Pitruzzella, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di considerare la salute non come semplice assenza di malattia, ma come una condizione di benessere fisico, psicologico e relazionale. Un concetto che chiama in causa l’intera comunità sanitaria e non soltanto gli specialisti: “La salute mentale – ha detto – riguarda tutti, interessa tutta la medicina. Non possiamo prenderci cura del corpo senza prenderci cura della mente, delle emozioni e delle relazioni. Come Ordine vogliamo promuovere informazione e cultura su questi temi, contrastando lo stigma e favorendo una medicina sempre più attenta alla persona”. Il Presidente ha poi evidenziato il ruolo centrale dell’ascolto, spesso primo strumento per intercettare situazioni di fragilità e disagio prima che si trasformino in problemi più gravi. Un approccio che punta alla prevenzione e alla costruzione di un equilibrio psicofisico capace di migliorare la qualità della vita delle persone.

Nel corso della giornata si è parlato delle criticità che i servizi sono chiamati ad affrontare quotidianamente. La responsabile scientifica dell’evento, Carmela Santoro, ha sottolineato come i disturbi psichiatrici siano sempre più presenti, soprattutto tra i giovani, mentre il personale a disposizione continua a essere insufficiente rispetto ai bisogni del territorio. Al tempo stesso ha ribadito la necessità di continuare a parlare di salute mentale per abbattere quelle barriere culturali che ancora oggi accompagnano la malattia psichica: “Il paziente psichiatrico – ha osservato Carmela Santoro – non deve gestire soltanto la sofferenza interiore, ma anche le paure, la solitudine e i pregiudizi della società”. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche alla Medicina di genere. La presidente di AIDM Agrigento, Valentina Cacciatore, ha spiegato come uomini e donne possano vivere in maniera differente alcune problematiche legate alla salute mentale e come, nel caso femminile, vi siano momenti specifici della vita che meritano approfondimenti e percorsi di cura mirati.

“Occorre prestare attenzione – ha affermato – alla Medicina di genere nelle problematiche psichiatriche e alle diverse fasi della vita della donna”. Sul tema della prevenzione si è soffermato anche lo psichiatra Fabio Di Pietra, che ha evidenziato come oggi vi sia una maggiore sensibilità verso la salute mentale rispetto al passato e una crescente richiesta di aiuto da parte dei cittadini. Tuttavia, questa domanda non sempre trova risposte adeguate a causa della carenza di risorse e personale. “È importante prestare attenzione a tutto ciò che previene il malessere – ha spiegato Di Pietra – perché quanto più si interviene vicino alla radice dei problemi, tanto migliori saranno i risultati”.