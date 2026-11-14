Canicattì

Furto alla cooperativa sociale, l’associazione Amici del giudice Livatino: “Serve sicurezza e controllo del territorio”

Nei giorni scorsi la cooperativa è stata ancora una volta vittima di un furto di un mezzo agricolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Questo nuovo furto ad un “obiettivo sensibile” è l’ennesima occasione per far pensare che lo Stato non riesca a controllare come dovrebbe il territorio, anche per l’esiguità delle forze in campo che lodevolmente e con immane sacrificio fanno molto di più del proprio dovere;  ed è comunque la riprova che di fatto ad un “obiettivo sensibile” non si riescono a fornire adeguati strumenti per essere al sicuro e poter operare in piena libertà ed autonomia” . Queste le parole dell’associazione “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” di Canicattì esprimendo solidarietà alla cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libera terra” di Naro vittima ancora una volta del furto di un mezzo agricolo. “Al Prefetto di Agrigento e, per Suo tramite, al Ministro dell’Interno e all’intero Governo nazionale si chiede un sollecito intervento per garantire sicurezza alla cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libera terra” assieme ai soci, collaboratori, dipendenti, strutture e strumenti. Nel condannare ancora una volta il gesto con fermezza e convinzione si chiede ai vertici provinciali e nazionali dello Stato,una maggiore presenza numerica e d’”intelligence” sul territorio cittadino a salvaguardia dell’incolumità e degli interessi economici ed imprenditoriali di chi è esempio di lealtà allo Stato e di osservanza della Legge. Nel frattempo forse è giunto il momento di innovare la “legge Rognoni La Torre” inserendo accanto alla già prevista dotazione di beni e servizi confiscati anche la liquidità annuale necessaria a sostenere le spese di funzionamento; acquisendo d’ufficio la produzione annuale e facendosi carico della sua commercializzazione o del suo uso sociale”, continua il vicepresidente dell’associazione Enzo Gallo che in conclusione rinnova “al presidente, al direttivo, ai soci e ai dipendenti l’invito ad andare avanti a testa bassa per tenere alta la sorte della cooperativa sociale “Rosario Livatino – Libera terra” ed il nome della personalità cui si ispirano, ogni giorno“.

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