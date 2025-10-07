Apertura

Maxi furto di cavi elettrici a Cattolica Eraclea, danni per 70mila euro 

Il danno stimato è di circa 70mila euro con tutti i disagi provocati dal furto che ha provocato il blackout di interi isolati

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ladri in azione a Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi hanno rubato oltre un chilometro e mezzo di cavi dall’impianto di alimentazione comunale, a pochi passi dalla zona balneare. Il danno stimato è di circa 70mila euro con tutti i disagi provocati dal furto che ha provocato il blackout di interi isolati.

Ad agire sicuramente più persone che, approfittando del buio, hanno lavorato con la calma necessaria. Poi la fuga. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini. La procura ha aperto un’inchiesta contro ignoti per furto. 

